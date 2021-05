Aikainen valomerkki on saanut ihmiset kekseliäiksi.

Monessa ravintolassa on iltapäivällä ”happy hour”, jonka aikana juomia myydään alennuksella. Idea on siinä, että ravintolaan jäädään juomaan lisää normaalihintaisia juomia. Hallitus on luonut oman happy hour -systeeminsä katkaisemalla ravintoloissa anniskelun jo alkuillasta. Helatorstaina voimaan tulleiden määräysten mukaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa ruokaravintoloissa valomerkki tulee kello 19 ja muissa ravintoloissa kello 18.

Aikainen valomerkki on saanut ihmiset kekseliäiksi. Jotkut tilaavat pöydän täyteen juuri ennen valomerkkiä. Toiset jatkavat iltaa pussikaljalla. Keskiviikkona poliisi joutui tyhjentämään helsinkiläisen Sinebrychoffin puiston sadoista juhlijoista.

Ravintolarajoitusten tavoite on hyvä, mutta tällä tavalla ne ovat kääntymässä itseään vastaan. Jos anniskelu valvotuissa oloissa jatkuisi esimerkiksi kaksi tuntia pitempään, moni saattaisi suunnata puiston sijasta jo kotiinsa.

