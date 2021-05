Suomen talous on ryöpsähtämässä kasvuun kotitalouksien ja hallituksen myötäsyklisen talouspolitiikan työntämänä.

Pandemian aikana kotien ja asunto-osakeyhtiöiden remontteihin on sijoitettu rahaa. Sähkömiehet Jeremias Kulppi (tikapuilla) ja Timo Majaniemi Fredrikinkatu 71:n putkiremontissa.­

Suomen talouden ennakoidaan palailevan pandemian jäljiltä normaaliksi. Pandemiavuoden jälkeen kaikki odottavat jo normaalia, sitä vanhaa normaalia.

Suomen taloudesta kerättävät mittaukset kertovat, että parempaa kohti mennään. Tilastokeskuksen mukaan kaupan myynti kasvaa kovaa vauhtia. Myös teollisuuden liikevaihto ja uusien tilausten määrät nousevat hyvää tahtia – tosin tuloksiin vaikuttaa se, että vuoden takainen vertailupiste oli pandemian pahinta aikaa Suomessa. Työllisiä on enemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä vähemmän. Talousmittausten joukossa on pehmeitäkin tuloksia, mutta yleiskuva näyttää olevan se, että vuoden loppu on jo paljon parempaa aikaa.