EU:n elvytyspaketin hyväksyminen edus­kunnassa päätti piinallisen näytelmän, josta tyyli­pisteitä ei kerännyt sen enempää hallitus kuin oppositiokaan. Oppositiossa kokoomuksella löi tyhjää, ja perus­suomalaiset lukivat satuja. Hallitus taas teki kaikkensa, jottei olisi joutunut sanomaan neuvottelemastaan paketista mitään. Siihen kiinnitti Ylen haastattelussa huomiota myös entinen pää­ministeri Paavo Lipponen (sd): ”Hallitus­puolella ei osallistuta tarpeeksi, ei jakseta perustella.”

EU:n elvytyspaketti ei ole täydellinen, mutta onnistuminen se unionilta oli. Jos eurooppalaiset eivät olisi historiallisen kriisin aikana onnistuneet löytämään solidaarisuuttaan, monessa maassa olisi alettu vilkuilla exitin suuntaan.

Nykyisen elpymisen sijasta EU-alueella olisi nähty hätää ja toivottomuutta, joka olisi väistämättä vahingoittanut Suomeakin. Eurooppa olisi jäänyt syvään kuoppaan katselemaan Kiinan ja Yhdysvaltojen loittonevia perävaloja.

Neuvottelutulosta ei kuitenkaan puolustettu, vaan kenttä jätettiin oppositiolle. Euroopan tulevaisuuden pohdiskelun sijasta ministerit ovat istuneet pohtimassa, voivatko ravintolat olla iltaisin auki kuuteen vai seitsemään.

Lipposen poliitikkopolvi kasvoi idän ja lännen välissä. Neuvostoliitto kuristi niin, ettei henkeä saanut. Sitä kutsuttiin ystävyydeksi. Länsimaissa Suomen asemaa ei ymmärretty, joten asiaa selittämään tarvittiin paljon liukaskielisiä. Ulkopolitiikka oli arvossaan.

EU on tuonut turvallisuutta, mutta samalla se tuntuu tehneen suomalaisesta ajattelusta entistä nurkkakuntaisempaa. Omaa ulkopolitiikkaa on enää lähinnä Kremlin suuntaan. Muuten asioista päätetään EU:n kokouksissa, joissa Suomen kanta katoaa kuin maustehippunen Euroopan suureen kattilaan.

Kun päätökset tehdään kaukana, niistä on vaikeampi kiinnostua. Suomalaisesta politiikasta on tullut paikallispolitiikkaa. Muutos näkyy siinä, millaiset poliitikot maan johtoon nousevat.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tunnettiin ennen politiikan huipulle kipuamistaan lähinnä Tampereen kunnanvaltuuston tiukkana johtajana. Hallituksen johtoon noustuaan Marinista tuli kansainvälinen supertähti, mutta näkemyksiään kansainvälisistä asioista hän ei ole juuri avannut.

Muistakaan ministereistä harva on koskaan katsellut Suomea ulkoapäin, esimerkiksi oleskellut pitempiä aikoja ulkomailla tai harrastanut kansainvälisiä asioita. Ministerien elämäkertatietoja valtioneuvoston sivuilta tutkiessa huomaa, että hallitusta johtavan viisikon jäsenistä yhdenkään taustoista ei löydy kovin paljon kansainvälisyyteen viittaavaa.

Hallituksen ministereistä kansainvälisimmin suuntautunut on ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), joka on hieronut rauhaa niin Euroopassa kuin Afrikassakin. Kirjoja kansainvälisistä asioista ovat kirjoittaneet liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sekä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) asui lapsena Keniassa, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on ollut rauhanturvaajana Golanilla, kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppaministeri Ville Skinnari (sd) on tehnyt toimittajan töitä monessa maassa, ja peruspalvelu­ministeri Krista Kiuru (sd) on ahkeroinut suomen sukukielten asialla.

Useammat ministerit ovat pätevöityneet paikallispolitiikassa, esimerkiksi Koirakiven nuorisoseurassa toiminut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Eivät muut eurooppalaiset tietenkään sen ihmeellisempiä ole. Ehkä Suomesta on vain tullut normaali EU-maa, joka ei hymyile mallioppilaana vaan jurnuttaa takarivissä huppu silmillä.

Toisaalta pienen ja etäisen maan edustajilta vaaditaan enemmän. Saksalaista ja ranskalaista kuunnellaan jokaisessa huoneessa, mutta suomalainen huomataan vain, jos hänellä on kiinnostavaa sanottavaa. Samalla niitä kiinnostavia asioita voisi kertoa suomalaisillekin, jotta EU-keskustelu ei ihan Punahilkan lukemiseksi menisi.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.