Vuosi 2021 on nostanut esille ne loputkin tekijät, jotka kiihdyttävät inflaatiota

Taloustutkijat pohtivat vuosikausia sitä, miksi yksi talousteorian perusopeista ei pidä paikkaansa: miksi inflaatio ei kiihdy, vaikka keskuspankit työntävät rahaa markkinoille ovista ja ikkunoista ja yrittävät saada inflaatiota vauhtiin.

Vastauksia löydettiin monia, mutta ne annettiin hieman epävarmoin äänin. Nyt inflaatiota – ainakin teoriassa – kiihdyttävien tekijöiden määrä vain lisääntyy, mutta keskuspankit väittävät, että inflaatiopaineet ovat hallinnassa. Jos teoria ei muutu käytännöksi, inflaation ihme käy vain suuremmaksi.

Vuosi 2021 on nostanut esille ne viimeisetkin inflaatiota vauhdittavat tekijät. Rahapolitiikka oli jo ennen koronaviruspandemiaa hyvin kevyttä kaikkialla. Rahalla on työnnetty reaalitaloutta jo finanssikriisistä lähtien, eli yli kymmenen vuotta.

Tänä vuonna koronapandemian jälkeisiin elvytyspaketteihin on ladattu tuhansia miljardeja euroja ja dollareita. Talous­politiikan perusoppikin on muuttunut: velkaa otetaan surutta ja sitä käytetään myös hintapaineita nostaviin kohteisiin. Inflaatiota mahdollisesti hidastavia talouspolitiikan kiristyksiä ei suunnitella missään. Pandemia on katkonut tuotanto- ja toimitusketjuja. Kupari-, teräs-, kahvi-, soija-, pakkaus­kartonki­varastot ovat vähissä.

Meillä on esimerkiksi tietotekniikan tarvitsemista mikrosiruista huutava pula – samaan aikaan kun maailma siirtyy 5g-todellisuuteen ja etätyö kasvattaa tietotekniikan kysyntää. Samoin puutetta on raaka-aineista, joita tarvitaan ilmastoa suojelevaan vihreään siirtymään. Litiumista ja koboltista on puutetta juuri kun sähköautojen kysyntä kasvavaa.

Koneita ja koneiden osia valmistavan Cumminsin toimitusjohtaja Tom Linebarger tiivisti uutistoimisto Bloombergille: ”Meiltä puuttuu kaikkea.” Kuluttajatuotteita valmistavan Whirlpoolin toimitusjohtaja Marc Bitzer luonnehti, että toimitusketjut ovat sekaisin, eikä ongelma ole ihan hetkessä ohimenevää laatua.

Rahaa on kertynyt kuluttajien tileille suuria määriä, ja niin talouspolitiikan kuin rahapolitiikankin aktiivisena pyrkimyksenä on siirtää ne nopeasti kulutukseen. Pandemian aikana kuluttajien luottamus on ollut vahvaa ja työllisyysasteet melko hyviä kaikkialla läntisessä maailmassa. Suomessa runsas rahan määrä näkyy muun muassa siinä, että asuntojen hinnat kasvukeskuksissa ovat nousseet nopeasti.

Kun koronaviruspandemian musta pilvi väistyy rokoteohjelmien edetessä, maailma aukeaa puutteen aikaan. Ainakin näihin päiviin saakka puute on yhdistetty inflaatioon. Liitos on nähty erittäin vahvana, jos puute on laaja-alaista vahvan ostovoiman ja hyvän työllisyyden aikana. Eli kun ajat ovat sellaiset kuin nyt.

Yhdysvalloissa vuositasolle laskettu inflaatio on neljän prosentin tienoilla. Eurooppa tulee perässä. Silti tutkijoista iso osa ja keskuspankit kertovat, että huoleen ei ole syytä: väliaikaista kaikki on vaan.

Keskuspankkien tulkinta on ymmärrettävä viestintänä – ja viestinnällä keskuspankit haluavat ohjata maailmaa. Yhdysvaltojen keskuspankki toteuttaa jo strategiaansa, jonka mukaan inflaation tarvitsee olla kahden prosentin tienoilla keskimäärin ja pitkällä aikavälillä. Väliaikaisista ylityksistä ei siis tarvitse välittää. Euroopan keskuspankki todennäköisesti noudattaa samaa linjaa käytännössä, vaikka teoriassa tällaista strategiaa ei vielä ole pankissa hyväksytty.

Keskuspankeille inflaation kiihtyminen yli kahden prosentin tavoitetason on parempi kuin nykytilanne, jossa inflaatio on nollan pinnassa. On siis parempi viestiä, että ei huolta, sillä epäilyt inflaation nopeasta kiihtymisestä voisivat johtaa inflaatio-odotusten kasvuun, mikä taas johtaisi häiriöihin rahamarkkinoilla. Ja inflaation hillintä on keskuspankkien mukaan paljon helpompaa kuin sen kiihdyttäminen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.