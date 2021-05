Leijonien ja rokkarien lauantai on yhtä juhlaa

Euroviisut tiivistää Euroopan paradoksin: menestyäkseen pitää olla omaperäinen, mutta ei liian outo.

Toukokuun hurlumhei-lauantai on täällä taas. Viime keväänä koronavirusepidemia pakotti perumaan niin Euroviisut kuin jääkiekon MM-kisat, mutta tänään taas juhlitaan, kun suomalais­rokkarien yhtye Blind Channel nousee Rotterdamin finaalilavalle ja kiekkoleijonat avaa MM-turnauksen pelillä Yhdysvaltoja vastaan.

Hyviä hetkiä on lupa odottaa. Suomalais­bändin kappale Dark Side on nostanut viime päivinä osakkeitaan, ja Jukka Jalosen luotsaamilta kiekkojoukkueilta on jo totuttu odottamaan menestystä.

Niin jääkiekosta kuin euroviisuista voi halutessaan löytää syvempiäkin merkityksiä. Kiekkoleijonien kasvu hermoilevista häviäjistä rennoiksi voittajiksi heijastelee suomalaisuudessa tapahtunutta muutosta. Euroviisuista on puolestaan tullut aidosti eurooppalaisia yhdistävä tapahtuma, joka tiivistää maanosan kulttuurisen paradoksaalisuuden: kilpailussa menestyäkseen pitää erottua joukosta, mutta liian outo ei saa olla. Saa nähdä, osuvatko suomalaiset illalla siihen kultaiseen saumaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.