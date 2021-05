Myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarjotaan mahdollisuuksia äänestää ulkosalla.

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona.

Jos ennakkoäänestämisen ja varsinaisen vaalipäivän äänestämisen lisäksi lasketaan kaikki muutkin tämänkertaiset äänestys­erikoisuudet, niin vaihtoehtoja riittää. Samoin riittää ehdokkaitakin: kuntavaaleissa tarjolla on 35 627 ehdokasta, yli kaksituhatta enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Jokaista valtuusto­paikkaa kohden tarjolla on neljä ehdokasta.

Tällä kertaa ennakolta äänestäminen on mahdollista paikoin periaatteilla drive-in, walk-in ja cycle-in. Helsingissä Malmin lentokentälle ja Töölön kisahallin pysäköinti­paikalle on rakennettu äänestyspaikat, joissa on kaistat pyöräilijöille, kävelijöille ja autoilijoille.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan drive-in-äänestys­paikassa autoilijan ei tarvitse nousta autosta ulos, jos hän on yksin ja äänestäminen voidaan auton luokse järjestää. Autossa mukana olevia pieniä lapsia ei lasketa uhkaksi vaalisalaisuudelle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.