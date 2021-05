Ihmisoikeuksien puolustaminen tulee kalliiksi, mutta se on sen arvoista

Suomen ihmisoikeusperustainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaatii kylmää päätä ja isoa kuvaa. Kun Kiinalle sanoo vastaan, Kiina kostaa. Kun on Valko-Venäjää vastaan, saa vastaansa Venäjän.

Valko-Venäjän yksin­valtiaan Aljaksandr Lukašenkan yli­lyönti teki viikko sitten Euroopan historiaa. Minskin lennonjohto pakotti tekaistulla pommi­uhalla halpa­lento­yhtiö Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla olleen matkustaja­koneen laskeutumaan Minskiin hävittäjän saattelemana. Koneesta otettiin kiinni oppositio­toimittaja Raman Pratasevitš ja hänen nais­ystävänsä.

Euroopan unionin jäsen­maat vastasivat nopeasti ja yhtenäisesti muun muassa sulkemalla valko­venäläisiltä koneilta ilma­tilansa.

Linjaus koski myös Suomea, vaikka Finnair vielä maanantaina oli aikeissa jatkaa Valko-Venäjän yli lentämistä. Sitten mieli muuttui – eikä päätös itse asiassa enää ollut edes yhtiön omissa käsissä.

Bisnesmahdollisuuksia on arvioitava eettisin perustein, ja jos niin ei tee itse, voi joutua suurempien toimijoiden pakote­politiikan vietäväksi. Lyhyellä aika­välillä demokratian puolustaminen voi maksaa paljon, mutta jos katsoo yhtään laveammin, vaihtoehtoa ei ole.

Yrityksille on yhä suurempi mainehaitta, jos ne sulkevat silmänsä ihmis­oikeus­rikoksilta, ilmaston­muutokselta tai väärin­käytöksiltä. Kansalaisia ja kuluttajia ärsyttää, jos yritykset vaikuttavat toimivan risti­riidassa omien eettisten ohjeidensa ja julistuksiensa kanssa. Sen sai tällä viikolla huomata myös Sanoma Yle-kantelunsa osalta.

On myös ajan henkeä, että Marimekko palauttaa verkko­sivuilleen linjauksen uiguuri­alueen puuvillan käytöstä, vaikka oli ensin sen poistanut.

Suomen valtionkin soisi olevan valppaana. Suomen Kuval­ehti uutisoi tällä viikolla, että Geologian tutkimus­keskus (GTK) auttaa Saudi-Arabiaa uraani­kartoituksissa ja siten mahdollisen ydin­ase­ohjelman toteuttamisessa. ”Pyrimme viemään Saudi-Arabiaan osaltamme länsi­maista kulttuuria, vaikka demokratian vienti ei olekaan toimintamme kärkenä”, GTK:n johtaja sanoi lehdelle.

Talous ja demokratia lyövät usein kättä, sillä vahva ihmis­oikeus­politiikka turvaa vapaan kaupan ja markkinoiden tasapuolisen toimivuuden. Geotalouden paluu on kuitenkin muuttanut kansain­välisen kaupan logiikkaa. Ulko­politiikkaa tehdään entistä enemmän talous­pakotteilla.

Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Venäjää sitoo toisiinsa taloudellinen riippuvuus mutta erottaa ihmis­oikeus­politiikka. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden käy hegemonioiden taistelua korostamalla demokratioiden ja Kiinan eroa. Biden kerää kokoon demokratioiden liittoumaa ja kytkee yritykset, tekno­logia­valinnat ja energia­ostot mukaan. Kun yksinvaltias ylittää punaisen linjan, vastaan isketään talouden asein. Silti autokratiat vain vahvistuvat ja vastaavat erilaisilla uuden teknologian tuomilla valvonta­keinoilla ja vaikuttamisen välineillä.

Sanna Marinin (sd) hallitus on linjannut, että Suomen ulko- ja turvallisuus­politiikka on ihmis­oikeus­perustaista juuri sillä hetkellä, kun ihmis­oikeuksista on tullut turvallisuus­politiikassa uudella tavalla sensitiivisiä.

Suomi on myös ehdolla vaihtuvaksi jäseneksi YK:n ihmis­oikeus­neuvostoon. Ehdokkaita on tarjolla saman verran kuin paikkoja. Vastaan tulee tilanteita, joissa on pidettävä kiinni arvoista, vaikka oma asema lyhyellä aikavälillä heikentyisi.

Ihmisoikeusperustainen ulko- ja turvallisuus­politiikka vaatii kylmää päätä ja isoa kuvaa. Kun Kiinalle sanoo vastaan, Kiina kostaa. Kun on Valko-Venäjää vastaan, saa vastaansa Venäjän. Donald Trumpin kausi näytti, että Yhdys­vallat voi tehdä politiikkaa, joka ei vastaa EU-maiden arvoja.

Silti Suomi puolustaa ihmis­oikeuksia turhan usein sordiino päällä. Se johtuu historiasta ja dialogia korostavassa Venäjän-politiikassa. Kyse on myös Suomen johdon persoonista.

Ihmisoikeuksien puolustaminen on välttämätöntä. Samaan aikaan strateginen ulko- ja turvallisuus­politiikka on pirullisen vaikeaa ja vaatii näkemyksellistä taiteilua. Esimerkiksi se, ettei Valko-Venäjältä nyt pääse lentäen pakoon, voi olla hengen­vaarallista oppositiolle, kun maa­rajat ovat pandemian vuoksi kiinni.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.