Kysymykset pääministeri Sanna Marinin ateriaedusta jatkuvat. Niihin on vastaillut myös valtioneuvoston kanslia, tosin erikoiseen tyyliin.

Keskustelu pää­ministeri Sanna Marinin (sd) ateria­edusta jatkuu. Sunnuntaina Iltalehti paljasti, ettei aterioihin ollutkaan kulunut 300 vaan noin 850 euroa. Kyse ei siis ollut aamiaisista vaan perheen ruoka­laskuista.

Pääministeri on tiedottanut asiasta pääosin Twitterissä, joka on poliitikolle kätevä kanava, koska siinä saa viestinsä suodattamatta läpi, eikä jatko­kysymyksiin tarvitse vastata. Tiedotusta on hoitanut myös valtio­neuvoston kanslia (VNK), joka on tehnyt ateria­edusta linjaukset. Siitä huolimatta kanslialla oli vielä viime viikolla väärä tieto aterioihin käytetyn rahan määrästä.