Yritysverotukselle kaavaillaan maailman­laajuista minimikantaa.

Johtavat teollisuusmaat kertonevat torstaina Lontoossa alkaneessa G7-maiden valtio­varainministerien kokouksessa, että teollisuusmaiden järjestön OECD:n tulee laatia yritysverotukselle globaali minimikanta.

Minimiverokantaa on puuhattu vuosi­kymmeniä. Työ on ollut hidasta, koska aina joku iso talous – yleensä Yhdysvallat – on asettunut vastahankaan. Verouudistus otti äkillisen nytkähdyksen eteenpäin, kun Yhdysvaltojen presidentti vaihtui. Joe Bidenin hallinto kertoi aluksi tavoittelevansa 21 prosentin kantaa. Myöhemmin tavoitetta on madallettu 15:een.