Oikeuskanslerinviraston mukaan luottamus virkamiesten puolueettomuuteen on vaarantunut.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen moitti tiistaina sisä­ministeriötä siitä, että se on antanut kahden suojelupoliisista virka­vapaalla olevan virkamiehensä tarkastaa vakinaisen työnantajansa eli Supon toimintaa. Puumalaisen mukaan tämä vaaransi luottamusta virkamiesten puolueettomuuteen.

Supossa tarkastuksen kohteena olivat olleet muun muassa salainen tiedonhankinta ja salaiset pakkokeinot sekä niiden sisäinen laillisuus­valvonta.

Uskottava valvonta on olennaista, kun sen kohteena on Supon kaltainen viranomainen, jolla on perus- ja ihmisoikeuksiin kajoavia toimivaltuuksia.

Uudet tiedustelulait tulivat voimaan vain kaksi vuotta sitten. Silloin kansalaisille vakuutettiin, että valvonta toimii. Nyt näyttää siltä, että parantamisen varaa on.

