Saksan kristillisdemokraattien kansleriehdokkaalle Armin Laschetille oman puolueen vaalivoitto Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa itäisessä Saksassa oli tärkeä etappi matkalla kohti kanslerin paikkaa syksyn liittopäivävaaleissa.

Saksassa on syksyllä liittopäivävaalit, joissa Saksan perinteisellä mahtipuolueella kristillisdemokraattisella CDU:lla on paljon pelissä. Puolue taistelee vaalivoitosta ja kanslerinpaikasta ilman liittokansleri Angela Merkelin vetoapua. Merkelin seuraajaksi CDU tarjoaa Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministeriä Armin Laschetia. Laschetilla on kuitenkin ollut suuria vaikeuksia vakuuttaa edes oma puolueensa iskukyvystään.