Jatkoaikatappio Kanadalle oli katkera, mutta tärkeimmät turnaukset pelataan vuoden kuluttua.

Valko-Venäjän kriisin vuoksi pelkästään Latviassa ja koronavirusepidemian takia lähes ilman yleisöä pelatut jääkiekon MM-kisat olivat väistämättä välikisat, vaikka Suomen hienojen esitysten vuoksi siltä ei tuntunut. Jatkoaikatappio Kanadalle oli katkera, mutta hopea oli kokemattomalta joukkueelta upea saavutus.

Vahva turnaus valoi loistavan perustan ensi vuoteen, jossa odottaa päävalmentaja Jukka Jalosen hienon uran huipennus: Pekingin olympialaiset. Suomi on voittanut kolme MM-kultaa, joten listalta puuttuu enää olympiakulta. Suomella on NHL:ssä nyt todellinen kultainen sukupolvi ja Jalosessa maailman ehkä paras arvoturnausvalmentaja. Yhdistelmä on hykerryttävä.

Kun kevät vielä päättyy MM-kotikisoihin, voi toivoa, että tämän kevään pettymys korvataan vuoden kuluttua korkojen kera.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.