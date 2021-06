Bidenin Euroopan-vierailu on yhtä transatlanttisen rakkauden juhlaa

Ensi viikon Nato-huippukokous on transatlanttisen suhteen ja eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan tärkein ilmapuntari.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu keskiviikkona ensimmäistä kertaa Eurooppaan ja viettää vanhalla mantereella yli viikon.

Ensimmäisenä Bidenin ottaa vastaan Britannian pääministeri Boris Johnson, joka isännöi G7-maiden ryhmän johtajia Cornwallissa Luoteis-Englannissa. Kuningatar Elisabeth tapaa Bidenin sunnuntaina Windsorin linnassa. Britanniassa Biden varmasti vakuuttaa Eurooppaa kunnianhimoisen ilmastopolitiikan merkityksestä ja koronapandemian globaalin kukistamisen tärkeydestä.

Maanantaina alkaa Bryssel-osuus. Ensin on Naton huippukokous ja tapaaminen Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa. Tiistaina on EU:n komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuoro ennen kuin Biden lentää Sveitsiin. Genevessä Biden tapaa keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Bidenin Euroopan-vierailulla on valtavasti symboliarvoa. Atlantin yli Eurooppaan vyöryy transatlanttisen rakkauden aalto. Sen tarkoitus on sulattaa loputkin siitä jäästä, jonka presidentti Donald Trump toi Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteisiin.

Varsinkin Nato-huippukokous on transatlanttisen suhteen ja eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan tärkeä ilmapuntari.

Jos varioi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vertausta, Nato herää koomasta. Macron kypsyi Trumpin arvaamattomuuteen niin, että kutsui pari vuotta sitten Natoa aivokuolleeksi.

Nato joutui myös viivyttelemään strategisen konseptinsa päivitystä, jottei Trump sotkisi kuvioita. Nyt on kirittävää, kun Nato siirtää koneistoaan kyber- ja hybridiuhkien sekä Kiinan nousun aikaan.

Naton sisäiset riidat on siivottu piiloon. Myös Suomelle Naton kollektiivinen eheytyminen on elintärkeää, sillä mitä yhtenäisemmin Yhdysvallat ja Eurooppa toimivat, sen kovempi on vastus ja viesti Venäjälle.

Trump katsoi kaikkea rahan kautta ja nöyryytti Nato-maita vaatimattomista puolustusmenoista. Myös Biden panee kumppanit lujille, mutta eri syistä. Biden haluaa Kiinan uhkan Naton agendalle.

Nato-kokouksen linjaukset Kiinasta ja Venäjästä ovat hyvin merkittäviä. Yhteinen Kiina-kanta on todellinen testi Natolle, sillä Euroopan Nato-maat eivät ole valmiita kaikkeen siihen, mitä Yhdysvallat haluaa.

Bidenin ja Putinin tapaaminen Genevessä on sekin varmasti spektaakkeli.

Toiveet tapaamisen tuloksista ovat hyvin varovaisia. Olisi saavutus, jos Biden ja Putin pitäisivät ydinaserajoituksia tärkeänä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.