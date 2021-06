Muovittomia rantoja on enää vähän

Maailma peittyy muoviin, jos toimiin ei ryhdytä nopeasti.

Muovi on hieno keksintö. Se on kestävää, edullista ja taipuu moneksi. Kun ihminen on näin hienon tuotteen keksinyt, ihmisen pitäisi myös huolehtia siitä, mitä muoville tapahtuu käytön jälkeen.

Maailmassa ei ole enää montaakaan rantaa tai vuorenhuippua, josta ei löytyisi muovia. Esimerkiksi suomalaistenkin suosimat rantalomakohteet Välimerellä ja Kaakkois-Aasiassa ovat muovittumassa kovaa vauhtia.

Tuore tutkimus kertoo, että 80 prosenttia mereen päätyvästä muovista ei jää lautoiksi ulapalle, vaan ajautuu rantavesiin. Siellä mikromuovi haavoittaa eliöitä ja päätyy myös ihmisen elimistöön.

Kolmannes maailman muoviroskasta päätyy nyt meriin. Se on noin 11 miljoonaa tonnia vuodessa ja määrä voi kolminkertaistua vuoteen 2040 mennessä. Jo nyt tiedetään keinot, joilla lähes kaikki muovituotteet voidaan ohjata uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Ongelman ratkaisu vaatii vain päättäväisyyttä ottaa keinot käyttöön.

