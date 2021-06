Serbian on suostuttava kohtaamaan lähihistoriansa, jotta se voi rakentaa tulevaisuuttaan

Srebrenican joukkomurhan ja Sarajevon piirityksen uhreille ja uhrien omaisille oli tärkeää, että Haagin vetoomustuomioistuin vahvisti Ratko Mladićin elinkautisen vankeustuomion.

Bosnian serbijoukot murhasivat Srebrenicassa heinäkuussa 1995 yli 8 000 miestä ja poikaa muun maailman silmien edessä.

Serbia oli pitkään haluton toimittamaan sekä Srebrenican verilöylystä että Sarajevon piirityksestä vastuussa ollutta serbikomentajaa Ratko Mladićia Haagin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen eteen. Uhreille ja heidän omaisilleen oli tärkeää, että Haagin vetoomustuomioistuin tiistaina vahvisti Mladićin valituksen jälkeen elinkautisen vankeustuomion. Tuomio on lopullinen.

Balkanilla varsinkin Serbian on ollut vaikea tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa, vaikka Jugoslavian sotien joukkomurhien, karkotusten ja raiskausten käsittelylle olisi ollut aikaa. Joillekin sotarikollinen on kuitenkin ollut sankari.

Myös suhde demokratiaan on selvittämättä, ja Serbia tasapainoilee Euroopan unionin ja Venäjän välillä. EU tukee Serbiaa muutoksessa, mutta se on hidasta – vaikka ei mahdotonta. Esimerkiksi Saksa on näyttänyt, miten menneisyyden kanssa oppii elämään.

