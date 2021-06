Yksi unelma täyttyi, kun Huuhkajat selvisi jalkapallon EM-kisoihin. Luvassa on koronakohuja ja kovia pelejä.

Urheilulla on ollut suuri, joskus liiankin suuri, merkitys kansalliselle itsetunnolle aina siitä lähtien, kun Hannes Kolehmainen ”juoksi Suomen maailmankartalle” Tukholman olympiakisoissa vuonna 1912. Pieni kansakunta on mittaillut itseään sen mukaan, miten me maailmalla menestymme, ja usein sitä menestystä on arvioitu juuri urheilun mittarein.

Jalkapallon tilanne näytti vielä Tukholman kisoissa lupaavalta, sillä Italian ja Venäjän voittanut Suomi selvisi peräti välieriin. Sen jälkeen menestys on kuitenkin kiertänyt miesten maajoukkueen kaukaa. Selviytyminen EM-kisoihin olikin suomalaisen jalkapalloväen ikiaikaisen unelman täyttymys.

Ilosta tuli katkeransuloinen, kun koronavirusepidemia siirsi ensin turnausta vuodella ja sitten rajoitti fanien pääsyä katsomoihin. Tartuntariski väijyy silti varjona kisojen yllä.

Peleistäkään ei uskalla kovin paljon odottaa, sillä vastus on kova alkaen lauantain Tanska-ottelusta. Se ei kuitenkaan muuta yhtä asiaa: Oi Suomi on!

