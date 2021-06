Kuntavaaleissa tavalliset ihmiset äänestävät tavallisia ihmisiä päättämään tärkeistä asioista.

Sunnuntaina vietetään kansanvallan juhlapäivää, kun suomalaiset pääsevät äänestämään kuntavaaleissa. Puoluejohtajat ovat väitelleet isoista asioista valtakunnan mediassa, mutta oikeastaan joka kunnassa pidetään oma vaalinsa. Sadan asukkaan Sottungan kunnassa ihmisiä puhuttavat eri asiat kuin noin 650 000 asukkaan Helsingissä.

Kunnilla on Suomessa ollut poikkeuksellisen laaja itsehallinto, joka on kuitenkin törmännyt talouden reunaehtoihin. Jos hallituksen sote-hanke etenee, terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille, joiden päättäjät valitaan omilla vaaleillaan.

Kunnissa ratkaistaan kuitenkin yhä monet ihmistä lähellä olevat asiat. Siksi on demokratian paradoksi, että kuntavaalien äänestysprosentti on jäänyt selvästi alhaisemmaksi kuin eduskuntavaaleissa ja presidentinvaaleissa. Viime vaaleissa äänioikeuttaan käytti 58,9 prosenttia suomalaisista.

Toivoa paremmasta antaa, että ehdokkaiden määrä kääntyi pitkän alamäen jälkeen kasvuun, kun ehdolle lähti 35 627 suomalaista. On ilahduttavaa, että niin moni on valmis antamaan aikaansa ja osaamistaan yhteisten asioiden hoitamiseen.

Ehdokkaista miehiä on 21 480 ja naisia 14 147. Naisten osuus on viime vaaleista hiukan pienentynyt. Se johtuu samasta asiasta kuin ehdokkaiden kokonaismäärän kasvu: perussuomalaisten ehdokkaiden määrän lisääntymisestä. Puolueen ehdokkaista miehiä oli nimittäin peräti 78,5 prosenttia. Eduskuntapuolueista naisvaltaisin oli vihreät, jonka ehdokkaista naisia oli 60 prosenttia.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä oli tasan 50 vuotta. Nuoria oli listoilla harmillisen vähän: ehdokkaista 18–25-vuotiaita oli alle viisi prosenttia.

Ehdokkaiden käytettävissä oleva vuositulo oli Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 28 425 euroa. Monessa maassa politiikka on rikkaiden leikkikenttä, mutta Suomessa niin ei onneksi ole. Ehdolla on ihan tavallisia ihmisiä.

Nämä kuntavaalit pidetään poikkeuksellisessa tilanteessa yli vuoden jatkuneen koronavirusepidemian takia. Huhtikuulle suunnitellut vaalit siirrettiin lyhyellä varoitusajalla lähes kaksi kuukautta myöhemmiksi. Vaalien siirrosta olisi voinut tulla ikäväkin poliittinen kysymys, jos lykkäys olisi vaikuttanut selvästi puolueiden voimasuhteisiin. Siksi on hyvä, ettei niin näytä käyneen.

Vaalitaistelua on latistanut se, että perinteisiä vaalitapahtumia on karsittu ja kampanjointia on siirretty sosiaaliseen mediaan, jossa keskustelu on usein sellaista, että se voi pikemmin vähentää kuin lisätä innostusta politiikkaan. Politiikan digiloikka on kuitenkin tosiasia.

Kovin kiihottavia vaaliteemoja ei ole vaalien alla noussut, vaikka isot asiat ovat liikkeessä. Hallituksen vauhdilla ajama sote-hanke siirtäisi valtaa kunnilta hyvinvointialueille, mutta äänestäjien on vaikeaa ottaa asiaan vaaleissa kantaa, koska uudistuksen keskeisistäkään seikoista, kuten maakuntaverosta, ei ole saatu vaalien alla selvyyttä.

Vaalipäivän osuminen kesäaikaan saattaa vaikuttaa äänestysintoon, sillä monet ovat jo lomalla tai mökkiviikonloppua viettämässä. Sillä voi olla vaikutusta vaalitulokseen, sillä osa ihmisistä äänestää, sataa tai paistaa, toiset eivät. Ainakin tuloksen selittäjille vaalipäivän keli tarjoaa jutun juurta.

Äänestyspaikoille lähteminen voi myös joitakuita pelottaa, vaikka tartuntaturvallisuudesta on huolehdittu. Näiden asioiden vaikutusta tasoittaa pidennetty ennakkoäänestys, jota hyödynsikin peräti 1,5 miljoonaa suomalaista.

Toivottavasti myös vaalipäivänä äänestetään ahkerasti. Kannattaa muistaa, että kunnanvaltuutettuja valitaan ihan yhtä monta, käyttää omaa äänioikeuttaan sitten tai ei. Se, joka jättää äänestämättä, antaa muiden päättää puolestaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.