Biden sai jo Euroopan-matkaltaan haluamansa, mutta vielä on tavattava Putin

Odotukset Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamiselle on molemmin puolin asetettu maltillisiksi. Vaikka Yhdysvaltain huomio on nyt Kiinassa, presidentti Joe Biden on silti pääsemättömissä Vladimir Putinin Venäjästä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa keskiviikkona Sveitsin Genevessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin.

Kun Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit kohtaavat keskiviikkona Genevessä, Joe Biden voi tulla paikalle varsin tyytyväisenä. Ainakin ennen Vladimir Putinin tapaamista Euroopan-matka on sujunut käsikirjoituksen mukaisesti. Joukkuejako uudessa suurvaltapelissä näyttää nyt siltä, miltä Biden haluaa sen näyttävän.