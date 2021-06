Viikon puheenaiheet

1) Kiertomatka

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden teki amerikkalaisturisteille tutun Eurooppa viikossa -kiertomatkan. Eiffel-tornin, Akropoliin ja Colosseumin sijasta Bidenin ohjelmassa olivat kuitenkin G7 Britannian Cornwallissa, Nato Brysselissä ja Vladimir Putin Genevessä. Matkan tarkoituksena oli korjata Donald Trumpin tekemää tuhoa sekä viestittää, että Yhdysvallat on palannut ja länsiliitto seisoo taas yhdessä. Yhteisrintamaa tarvitaan arvaamatonta Venäjää, mutta ennen kaikkea nousukuntoista Kiinaa vastaan.

2) Väsytysvoitto

VuodestA 2006 useiden hallitusten johdolla valmisteltu sote-uudistus tuntuu vihdoinkin valmistuvan, kun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai sote-mietintönsä valmiiksi tiistaina. Eduskunnassa asiasta keskusteltiin keskiviikkona ja äänestykseen asian odotetaan tulevan ensi viikolla.

Oppositio arvosteli uudistusta kehnoksi ja kalliiksi, eivätkä kannattajatkaan lopputulosta kovin paljon hehkuttaneet. Kahdeksan eri hallitusta on tehnyt parhaansa – ja tähän se nyt riitti.

3) Helleputki

Kesäkuu on ollut tähänkin asti lämmin, mutta todelliset helteet alkoivat viikonloppuna. Suomeen ennustettiin jopa 30 asteen päivälämpötiloja. Lämmin ilmamassa on virrannut Suomeen Euroopan kautta Afrikasta asti. Sivustatukea on tarjonnut Suomen itäpuolelle asettunut vahva korkeapaine.

Kovien helteiden uskotaan kestävän ainakin ensi viikon puoliväliin, minkä jälkeen sää kääntyy epävakaisemmaksi, mutta pysyy todennäköisesti melko lämpimänä ainakin juhannukseen asti.