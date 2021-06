Kylään tulee harvinainen vieras vuosien takaa.

Syksyn työmarkkinakierroksesta on povailtu vaikeaa. Näkyvimpänä syynä on pidetty sitä, että työnantajat pyrkivät kohti mahdollisimman paikallisia sopimuksia – metsäteollisuudessa jopa paperikone­kohtaisia. Tämä on herättänyt voimakasta vastustusta työntekijöiden edushenkilöiden keskuudessa.

Kyse ei ole pelkästään liiton jäsenten puolustamisesta vaan myös keskusjärjestöjen vallan puolustamisesta. Mitä paikallisemmaksi sopiminen karkaa, sitä vaikeampaa keskusjärjestöjen on pitää kiinni nyöreistä ja perustella olemassaoloaan. Työnantajien puolella keskusliitot ovat jo vetäytyneet tai vetäytymässä taustalla vaikuttaviksi ajatuspajoiksi.

Pyytämättä ja yllätyksenä liittokierrokselle tulee kylään harvinainen vieras, inflaatio.

Inflaatiota ei ole tarvinnut palkkasopimuksia laadittaessa miettiä vuosiin. Suomalaisten ostovoima on parantunut vuodesta toiseen, kun inflaatio ei ole istunut ruokapöydässä. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli toukokuussa jo 2,2 prosenttia.

Näin kovaa vauhtia mentiin viimeksi kymmenen vuotta sitten, mutta silloin palkkavaatimuksia oli vaikea perustella finanssikriisin jälkeisessä tilanteessa, jossa Suomen kilpailukyky oli hukassa aiemman työmarkkina­kierroksen jäljiltä. Nyt kilpailukyky on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja Suomen talous ryntää muun maailman rinnalla kasvuun.

Oli inflaation pelko aiheellinen tai ei, ja oli hintapiikki ohimenevä tai ei, tilanne tarjoaa työntekijöille lisää perusteita vaatia parempia palkkoja. Inflaatiosta voi tulla itseään toteuttava ennuste ja ikävä lopputulos kaikille. Jos inflaatio lähtee kertautumaan palkoissa ja inflaation alkusyyt nostavat samaan aikaan välituotteiden hintoja teollisuudessa, ohimenevä inflaatio saattaa muuttua pitkäaikaiseksi. Palkkojen kilpajuoksu inflaation kanssa muuttuu helposti työtä, ostovoimaa ja kilpailukykyä syöväksi ratkaisuksi.

