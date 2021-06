Käytännöllisempi asenne voisi olla tarpeen, koska yritykset ja järjestöt tuottavat jo ison osan sote-palveluista.

Kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä, että kiireetön vastaanotto­aika terveys­keskuksesta pitäisi saada viikossa.

Tavoite on kirjattu myös Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmaan. Keskustelu on sakeana erilaisia näkemyksiä siitä, vaatiiko tämä lisää lääkäreitä, enemmän rahaa, parempaa johtamista vai näitä kaikkia.

Hoitoon pääsyssä on isot erot eri puolilla maata ja jopa yhden kunnan sisällä. Esimerkiksi Espoossa kiireetöntä aikaa joutuu jonottamaan keskimäärin kolmisen viikkoa, mutta kaupungissa on yksi terveysasema, jonne saa ajan viikossa.

Se on Terveyskeskus Mehiläinen Matinkylä, jolta Espoon kaupunki ostaa palvelun. Matinkylän terveyskeskus hoitaa siis samoja tehtäviä kuin kaikki muutkin kaupungin terveysasemat sillä erotuksella, että palvelun tuottamisesta vastaa yksityinen yritys. Matinkylä saa rahoituksensa kaupungilta samoilla periaatteilla kuin muut terveys­asemat.

Herää kysymys, miksi Matinkylässä on onnistuttu siinä, mikä on niin vaikeaa muualla?

”Se on pitkäaikaisen työn tulos”, sanoo terveyskeskuksen vastaava lääkäri Wera Sinkkonen.

Matinkylässä koko henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti, hoitopolkuja kehitetään ja käytäntöjä hiotaan. Työhyvinvointia seurataan, samoin asiakastyytyväisyyttä, hoitoon pääsyn nopeutta ja erikoissairaan­hoidon lähetteiden määrää.

Työhyvinvoinnista kertoo se, että poissaoloja on vähän. Kolmisen vuotta käytössä on ollut myös digiklinikka, jonka suosio on kasvanut tasaisesti. Työyhteisössä on Sinkkosen mukaan yrittämisen henki, kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Tästä kaikesta on saatu rakennettua positiivisuuden kierre, joka ruokkii itseään.

Matinkylässä on hieman yli 12 000 asukasta, joiden lisäksi sen terveyskeskuksen asiakkaiksi on siirtynyt noin 1 300 espoolaista muista kaupunginosista.

Miksi sitten näitä ratkaisuja ei voisi tehdä kaikilla terveysasemilla? Aika usein kuulee sanottavan, että ripeä uudistaminen tyssää virkaehto­sopimuksiin tai muuhun byrokratian kankeuteen.

Palvelujen ostaminen yksityisiltä on poliittisesti kuuma peruna. Siinä missä kokoomus varsinkin viime vaalikaudella näytti sote-uudistuksen yhteydessä ajavan yksityisten tuottajien etuja lähes kaikesta muusta piittaamatta, poliittinen vasemmisto näyttää usein torjuvan sitä ideologisista syistä.

Käytännöllisempi asenne voisi olla tarpeen, koska yritykset ja järjestöt tuottavat jo ison osan sote-palveluista. Näin on varsinkin päihde- ja mielenterveyspalveluissa, lastensuojelussa sekä vammaisten ja vanhusten asumisessa.

Vasemmistovetoinen hallitus on nyt tekemässä sote-uudistusta, jossa yksityisten palveluntuottajien rooli näyttäisi kapenevan. Ainakin alan yritykset ja niiden etujärjestöt ovat tästä huolissaan.

Lakiesitykseen on kirjattu, että julkisella järjestäjällä on oltava ”riittävä oma tuotanto” kaikissa sote-palveluissa. Muotoilu on niin epämääräinen, että se jättää todella paljon tulkinnanvaraa. Pykälää tulkitsisi ilmeisesti kullakin alueella aluehallintovirasto, ja tulkinnoista voi tulla kirjavia.

Hallituspuolueet ovat toppuutelleet, että kyllä esimerkiksi yksittäisiä terveysasemia voi jatkossakin hoitaa yksityinen tuottaja.

Sote-uudistusta ei tehdä vain lakeja säätämällä, vaan ennen kaikkea lakien toimeenpanolla. Yksityisten palvelun­tuottajien hyödyntäminen voi olla monessa paikassa yksi tärkeä työkalu parantaa hoitoon pääsyä ja myös tuloksia. Sitä ei kannattaisi rajata pois keinovalikoimista ainakaan ideologisista syistä.

Tulevien sote-keskusten suunnittelijoille Wera Sinkkosella on myös tärkeä viesti: Matinkylän terveyskeskus on juuri sopivan kokoinen. Ihannekoko on 15–20 työntekijää. Suuremmissa yksiköissä johtaminen vaikeutuu ja sekä asiakastyytyväisyys että työhyvinvointi kärsivät.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.