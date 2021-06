Suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa tai taajamissa. Jotta luonnossa liikkumisen ilot ja hyödyt olisivat kaikkien ulottuvilla, asuinalueiden lähiluonnosta on pidettävä erityistä huolta.

Rastilanranta on suosittu virkistysalue Helsingin Vuosaaressa. Lähiseudun asukkaat vastustivat asuntojen rakentamista sinne ja saivat kaupungin muuttamaan suunnitelmia.

Kun suomalainen haluaa rentoutua, luonto on yksi suosikkipaikoista. Yksi lähtee vesille, toinen metsään ja kolmas puistoon. Aikuisista 96 prosenttia ilmoittaa ulkoilevansa säännöllisesti.

Luontosuhde on noussut varsinkin korona-aikaan entistäkin tärkeämmäksi. Loma-asunnosta on tullut monelle pakopaikka ja työpiste, jossa luonnon tarjoamat ilot ovat käden ulottuvilla. Kun sisäliikuntapaikat on suljettu, kävelylenkit luonnossa ovat tarjonneet virkistystä.

Yhä useammat suomalaiset asuvat kaupungeissa tai vähintään taajamissa. Kansallispuistot, erämaat, tunturit ja saaristot ovat silloin kaukana. Lähiluonto onkin silloin useimmille se tärkein luontokokemus.

Tutkimuksista tiedetään, että lyhytkin oleilu luonnossa vähentää stressiä, laskee veren­painetta ja tuo hyvän mielen. Siksi juuri lähiluonto on tärkeä myös luonnon terveysvaikutusten kannalta.

Eri ministeriöiden sekä lukuisten järjestöjen yhteistyönä laaditaan parhaillaan luonnon virkistyskäytölle strategiaa hallitusohjelman mukaisesti. Sen pohjaksi kansalaisilta on kysytty Ota kantaa -palvelussa mielipiteitä lähiluonnosta. Kyselyyn vastasi noin 8 000 ihmistä, ja he edustavat hyvin maan eri osia väestömäärän suhteessa.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Suomessa on luonnon virkistysalueita riittävästi. Yli puolet myös katsoi, että niille on helppo mennä. Joka neljäs oli silti päinvastaista mieltä.

Vastaajilta myös kysyttiin, mitä ympäristöjä pitäisi kehittää eniten virkistyskäyttöön. Valtaosa nosti esiin kaupunkien ja taajamien lähimetsät.

Vastauksissa toivottiin lisää ulkoilureittejä sekä tuli- ja taukopaikkoja, mutta myös enemmän karttapalveluja ja opastintauluja lähiluonnossa liikkumiseen.

Suurin vastuu lähiluonnosta on kuntien päättäjillä, eivätkä he kyselyyn vastanneiden mielestä huomioi riittävästi lähiluontoa ja sen virkistys­käyttöä.

Vaikka luonnossa liikkumisen merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti, se ei näytä silti olevan ihan päällimmäisenä mielessä esimerkiksi asuinalueita suunniteltaessa.

Yksi syy tähän on varmasti se, että lähiluonnolle on vaikea määritellä hinta­lappua. Mutta jos lähiluonnolla on selkeitä kansanterveydellisiä hyötyjä, sen vaikutus näkyy myös kansan­taloudessa. Erilaisten kroonisten sairauksien, kuten kakkostyypin diabeteksen, ennalta­ehkäisemisessä luonnossa liikkuminen voi yksilötasolla olla jopa ratkaisevaa.

Muutama vuosi sitten UKK-instituutti arvioi tutkimuksessaan, että liikkumattomuuden hinta kansantaloudelle olisi noin kolme miljardia euroa vuodessa. Sen perusteella voisi arvioida, että lähiluonnon tarjoama hyöty voisi olla samaa luokkaa. Lähiluonto olisi siten myös taloudellisesti kannattava investointi.

Helsingissä lähiluonto on joutunut koville, kun kaupunki on väestön­kasvun paineessa lisännyt asuntotuotantoa. Tapa, jolla kaupunkia tiivistetään, on herättänyt myös voimakasta vastustusta. Teema nousi esiin myös kuntavaaleissa.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki totesi kuntavaalien jälkeen, että yksi syy vihreiden vaalitappioon oli lähiluonto. Vihreissä on ollut vallalla ajatus, että asuttamalla ihmiset tiiviisiin kaupunginosiin ja usein korkeisiin kerrostaloihin luontoa säästyy muualla.

Enemmistö helsinkiläisistä ei kuitenkaan näytä jakavan tätä näkemystä. Myös pääkaupungissa asukkaat toivovat, että lähiluontoon pääsee heti kotiovelta. Kun tällaisia viihtyisiä ja vehreitä asuinalueita on Helsingissä pystytty rakentamaan aiempina vuosikymmeninä, miksi se ei olisi mahdollista myös nyt?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.