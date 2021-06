Potkulautailu humalassa pitää estää, ja sähköpotkulautojen pysäköinti on pantava järjestykseen

Hoitoa vaativien vammojen perusteella näyttää siltä, että sähköpotkulauta on polkupyörää selvästi vaarallisempi kulkuneuvo.

Sähköpotkulauta on vaarallinen ajokki. Tänä kesänä pelkästään Meilahden päivystyksessä Helsingissä on hoidettu tähän mennessä 143:a sähköpotkulauta­onnettomuudessa itsensä loukannutta ihmistä. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin polkupyöräonnettomuuksissa kolhiintuneita.