Suomessa on syytä vakavasti miettiä, miten suomalaisia kannustetaan pyrkimään EU-uralle.

Akavan Sture Fjäder ja MTK:n Juha Marttila nostivat Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 23.6.) esiin lähivuosina eteen tulevan ongelman: merkittävä osa niistä suomalaisista, jotka aloittivat uransa EU:n virka­koneistossa Suomen jäsenyyden alkaessa vuonna 1995, on siirtymässä eläkkeelle. Nyt näyttää siltä, ettei heidän työlleen ole löytymässä jatkajia Suomesta.

Fjäder ja Marttila totesivat, että ura Euroopan unionissa kiinnostaa suomalaisia nykyään liian vähän. Suomalaisten suhteellinen osuus EU-rekrytointikilpailuissa on pieni, eikä kilpailu­menestyskään ole viime aikoina ollut hyvä. ”Ellemme ryhdy toimiin tilanteen kääntämiseksi, saatamme pian olla tilanteessa, jossa esimerkiksi joillakin komission pääosastoista ei työskentele asiantuntijatehtävissä lähes ollenkaan suomalaisia”, he kirjoittivat.

Suomessa on syytä tutkia tarkemmin, mikseivät suomalaiset huipputyypit ole kiinnostuneet EU-viroista, vaikka ainakin EU:n oman rekrytointi­kanavan mukaan tarjolla on ”kiinnostavaa työtä dynaamisessa ja nopea­rytmisessä ympäristössä”. EU lupaa kansainvälisen ja hyväpalkkaisen uran, jossa on mahdollisuus vaikuttaa kaikkien EU-kansalaisten tulevaisuuteen. Mistä sitten kiikastaa?

Yksi syy voi olla EU:n uuvuttava, erikoinen ja pitkä hakumenettely, joka ei houkuttele osallistumaan. Toimielinten vakinainen henkilöstö valitaan avoimilla kilpailuilla, joissa testauksen ja arvioinnin jälkeen kilpailun läpäisseet eivät suinkaan aloita uudessa työssä vaan pääsevät vasta varallaolo­luetteloon. Siitä sitten eri toimielimet kutsuvat hakijoita työhaastatteluun – jos siis sattuvat tarvitsemaan uusia virkamiehiä. Valinta­menettely kestää yleensä 5–9 kuukautta. Siinä ajassa pätevimmät hakijat on imaistu jo muihin töihin.

Yksi EU-uran kiinnostavuutta vähentävä tekijä voi olla EU:n maine. Moni näkee virka­koneiston olevan kuin Moolokin kita, joka kakomatta nielee hiukopaloina eurokraatteja. EU ei ole päässyt eroon kielteisistä mieli­kuvista, mikä on vakava rekrytointi­ongelma. EU-byrokratia nähdään raskas­soutuisena möhkäleenä, jonka hienorakenne ei avaudu ihmisille. Siinä suhteessa vikaa on niin EU:ssa kuin mediassakin: unionin toiminnasta ei ole onnistuttu kertomaan kiinnostavasti.

EU:n koneistossa työskentelee yli 40 000 ihmistä. Heistä pääosan asema­paikkana on Bryssel tai Luxemburg. Näiden kaupunkien vetovoima ei välttämättä ole enää samaa tasoa kuin 1990-luvulla. Ulkomailla työskentelystäkin on tullut asiantuntija­tehtävissä yhä arkisempi osa työuraa useimmilla aloilla. Sekään ei ole samanlainen vetovoimatekijä kuin ehkä aikaisemmin oli.

Yksi kynnys Brysseliin lähdölle lienee perhe­tilanne. Perinteinen perhemalli, jossa hyvä­palkkainen perheenpää tuo yksinään leivän pöytään, on yhä harvinaisempi. Myös puolisolle pitää löytyä töitä.

Rekrytointiongelma on huomattu myös valtiojohdossa. Uudessa EU-politiikkaa koskevassa valtioneuvoston selonteossa huomautetaan, että nyt tarvitaan aikaisempaa enemmän suunnitelmallisuutta siihen, miten suomalaisia saadaan keskeisiin tehtäviin. Selonteossa vaaditaan EU-uravaihtoehtojen tunnettuuden edistämistä, hakijoiden valmentamista rekrytointikilpailuihin sekä suomalaisten EU-uralla etenemisen tukemista. Hyviä tavoitteita, mutta nyt pitäisi päästä sanoista tekoihin.

Merkittävä osa Suomen lainsäädäntöä on EU:n perua. Siksi sillä on väliä, ketkä lain­säädäntöä valmistelevat. Pienen maan vaikutus­mahdollisuudet ovat ehkä isossa kuvassa vähäiset, mutta pieni voi vaikuttaa kokoaan isommin. Se vaatii riittävästi hyviä ja motivoituneita ihmisiä.

