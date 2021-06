Somalitaustaisen Suldaan Said Ahmedin nousu kansanedustajaksi on tärkeä virstanpylväs.

Kun Paavo Arhinmäki siirtyy Helsingin apulaispormestariksi ja Silvia Modig pysyy europarlamentissa, 28-vuotiaasta Suldaan Said Ahmedista tulee vasemmistoliiton uusi kansanedustaja. Maahanmuuttajataustalta on ennenkin noustu eduskuntaan, mutta Said Ahmed on Suomen ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja.

Somaleja alkoi saapua Suomeen vuodesta 1990 lähtien. Yhteisöön kuuluu runsaat 20 000 ihmistä. Vaikeista olosuhteista melko yksikulttuuriseen lama-Suomeen tulleilla ihmisillä on ollut voitettavana poikkeuksellisen paljon ennakkoluuloja ja vaikeuksia, uusimpana koronavirusepidemia. Mustana leijonana tunnetun Said Ahmedin menestys on kehityksen tiellä tärkeä virstanpylväs.

Iloon ei ole kuitenkaan syytä vain somaleilla, sillä opittavaa on näinä kolmena vuosikymmenenä riittänyt niin tulijoilla kuin vastaanottajillakin. Muutos on tarvinnut ja tarvitsee tienraivaajia ja sillanrakentajia, joista yksi aloittaa syksyllä työnsä Arkadianmäellä.

