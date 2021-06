Mustikkametsäänkin pääsee pian, elleivät mustikat kuivu helteessä.

Kesäkuu on ollut aivan poikkeuksellisen lämmin. Niinpä mansikan pääsato­kausi on alkanut ennätysmäisen aikaisin, noin kaksi viikkoa etuajassa. Se on jo menossa, ja siitä tulee lyhyt.

Moni suomalainen pakastaa edelleen itse mansikat talven varalle, vaikka kaupastakin marjapakasteita saa kautta vuoden. Pakastamiseen kannattaa herätä juuri nyt. Etenkin Etelä-Suomessa mansikoita kypsyy eniten tällä ja ensi viikolla. Siksi niiden hintakin on oletettavasti näinä päivinä halvimmillaan.

Sato on runsas ja hyvälaatuinen, mutta viljelijät ovat helisemässä, kun marjat kypsyvät yhdessä rysäyksessä. Ne on kiire sekä poimia että myydä.

Monen lempipaikkaan, marjametsään, pääsee myös pian. Mustikat ovat kypsymässä heinäkuun alussa. Mustikoiden kukinta ja pölytys meni hyvin, mutta Etelä-Suomessa ne kaipaisivat sadetta. Jatkuvassa helteessä ja veden puutteessa marjat uhkaavat jäädä pieniksi ja sato heikentyä. Kesien kuumeneminen on myös marjastajan murhe.

