Suomella on edellytykset edelläkävijäksi sekä teknologian kehittämisessä että kansain­välisessä ilmastopolitiikassa.

Helle paahtaa Suomea. Kesäkuu oli mittaus­historian lämpimin, ja sama meno jatkuu edelleen.

Suomen yllä on pysytellyt korkeapaine, ja lämmintä ilmaa on virrannut tänne vuoroin Afrikasta, vuoroin Venäjältä. Tämä on tavallinen säätila kesäisin. Pari vuosi­kymmentä meteorologit opettivat säiden ihmettelijöille, ettei yhden helle- tai pakkas­jakson perusteella voi sanoa mitään ilmaston muuttumisesta. Tarvitaan pidemmän ajan tilastoja. Niiden perusteella asia on käynyt jo täysin selväksi: maapallo on lämmennyt ja Suomi sen mukana.