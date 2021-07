EU:n ulkopuolisissa verkko-ostoksissa on syytä tarkistaa, onko myyjän hinta verollinen vai veroton.

EU:n arvonlisäverouudistus tuli voimaan torstaina. Uudistus tarkoittaa sitä, että kaikki EU:n ulkopuoliset verkko-ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisä­vero, joka Suomessa on tyypillisesti 24 prosenttia koko paketin arvosta kuljetus­kustannuksineen. Aiemmin enintään 22 euron arvoiset lähetykset on voinut tilata EU:n ulkopuolelta ilman veroa. Suurin osa näistä pikkupaketeista on tullut Kiinasta.