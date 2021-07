Tigrayn osavaltiossa Etiopiassa on sodittu kahdeksan kuukautta. Osapuolet tarvitsisivat rauhanvälittäjää, mutta Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tuskin enää kelpaisi tehtävään.

Tilaajille

Etiopia on väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurin maa, josta muistamme ehkä parhaiten uutiset nälänhädistä 1980-luvulla. Viime vuosikymmeninä Etiopiasta on kuitenkin kuultu toisen­laisia uutisia. Maa on vaurastunut, ja asukas­luku on noussut yli sadan miljoonan.