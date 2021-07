Äidit, isät, huoltajat ja omat kannustajat ovat tärkeä osa jalkapallojuniorien Helsinki Cupia.

Jalkapallon EM-kisat saatiin päätökseen koronavirustartuntoineen osin ristiriitaisten tunnelmien ja joidenkin kannattajien ylen­palttisen tunne­kuohun saattelemina. Pää­kaupunkiseudulla tilalle tulee tällä viikolla pelaamisen ja liikunnan riemu, kun lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cup täyttää kentät ja näkyy kaupunkikuvassa.

Perinteiseen tapaan turnaus näkyy ja kuuluu ympäri Helsinkiä, vaikka koronaviruskriisin vuoksi terveysturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Otteluohjelma on väljä, katsomoissa on tarkoitus huolehtia turvaväleistä, ja pelit striimataan.

Mukana on lähes 1 400 joukkuetta ja noin 20 000 pelaajaa, joiden intoa voimistanee se, että lasten ja nuorten harrastukset ovat olleet tauolla. Arvokkuutta ja elämyksellisyyttä puolestaan lisää, että pelejä on myös remontoidun Olympiastadionin nurmella, Huuhkajien kotikentällä.

Yhteisöllisyyttä korostava junioriturnaus tuo Helsinkiin myönteistä ilmapiiriä, eloa ja piristystä kaupunkielämään. Siihen sekoittuu ripaus kansainvälisyyttä pitkän hiljaisuuden jälkeen, sillä kotimaisten joukkueiden lisäksi mukana on pelaajia Virosta ja Ranskasta.

Vuodesta 1976 lähtien järjestetty Helsinki Cup on vuosien mittaan kasvanut yhdeksi Euroopan suurimmista juniorien jalkapallo­turnauksista, joka on monelle futisjunnulle vuoden tähtihetki. Kasvaessaan turnaus on myös muuttunut talkooväen pyörittämästä kesätapahtumasta ammattimaisesti johdetuksi.

Vaikka suuri turnaus vaatii jo ammattilaisten työpanosta, Helsinki Cup on edelleen myös perheiden juhlaa. Äidit, isät, valmentajat ja huoltajat sekä omat kannustusjoukot ovat tärkeä osa sitä yhdessä tekemisen iloa, joka on tällaisen junioritapahtuman sydän.

