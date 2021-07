Suomessa samanlaista tuhoa tuskin tulee ilmastonmuutoksen myötäkään.

Tilaajille

Rajut tulvat ovat runnoneet kaupunkeja erityisesti Saksassa ja vaatineet yli sadan ihmisen hengen. Vaara keskisessä Euroopassa ei ole alkuunkaan ohi, sillä lisää rankkasateita on luvassa. Alueelle on lukittunut matalapaine, jonka takia sadetta on riittänyt koko kesän.