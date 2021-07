Järkyttävä luonnonkatastrofi on runnellut Keski-Eurooppaa. Inhimilliset kärsimykset ovat suuret, sillä ainakin 200 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamien tulvien seurauksena. Moninkertainen määrä ihmisiä on loukkaantunut ja menettänyt omaisuuttaan, kun valtavalla voimalla ryöppyävä vesi on runnellut kaupunkeja ja kyliä. Voimattomuus luonnonvoimien edessä on kouriintuntuvaa, kun infrastruktuuri romahti hetkessä palasiksi.