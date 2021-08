Uudella strategiallaan Euroopan keskuspankki tulee entistä avoimemmin euroalueen talouskasvun rakentajaksi.

Tilaajille

Euroopan keskuspankki (EKP) on pitkän pohdiskelun jälkeen päättänyt muuttaa strategiaansa. Uuden strategian mukaan pankki toimii entistä joustavammin inflaatiotavoitteensa kanssa. Vanha, vuonna 1998 laadittu ja vuonna 2003 täsmennetty strategia kertoi, että tavoitteena on inflaatio, joka on lähellä kahta prosenttia, mutta sen alapuolella.