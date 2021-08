Main ContentPlaceholder

Brasilian oma Trump törmää rajoihin

Brasilia on iso ja sen presidentti Jair Bolsonaro röyhkeä. Mutta on vielä isompia ja röyhkeämpiä. Kiinalla on ote Brasilian taloudesta, mikä vaikuttaa Brasilian liikkumatilaan.

Brasiliassa tyytymättömyys presidentti Jair Bolsonaroon kasvaa. Heinäkuun lopussa kymmenettuhannet ihmiset lähtivät kaduille vaatimaan koronavirus­pandemiaa ja virustoimia vähätelleen Bolsonaron asettamista virkasyytteeseen.

Tropiikin Trumpiksi kutsuttu Brasilian äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro on viime viikot lietsonut kannattajiinsa paloa väittämällä Brasilian sähköistä vaalijärjestelmää vilpilliseksi. Väitteet ovat kuin Donald Trumpin pelikirjasta, ja Bolsonaro yrittääkin kylvää epäluuloa demokraattista järjestelmää kohtaan.