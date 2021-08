Rokotustahti ei saisi hiipua, sillä se on tehokkain keino estää vakavat sairastumiset ja uudet rajoitustoimet.

Koronaviruspandemian alkaessa tuskin kukaan osasi aavistaa, kuinka kauan se kestää. Pandemia rajoitustoimineen on ollut jo tähän mennessä uuvuttavan pitkä. Siksi ei ole ihme, että koronaväsymys leviää.

Tämä saattaa olla yksi syy myös siihen, että kesän aikana rokotustahti niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa näyttää jonkin verran hiipuneen. Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että varsinkin nuoret aikuiset ovat kesän aikana ottaneet rokotteita odotettua vähemmän. Alueelliset erot olivat selvityksen mukaan suuria.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei kuitenkaan ole tilanteesta huolissaan. Heinä­kuussa Suomeen saatiin aiempaa vähemmän rokotteita, mikä voi osaltaan selittää notkahdusta. Kesälomat ovat varmasti myös yksi selitys.

Toivottavasti tilanne korjaantuu syksyn aikana, sillä rokotus on edelleen tehokkain keino taistella virusta vastaan. Riittävä rokotus­kattavuus takaa sen, että järeisiin sulkutoimiin ei tarvitsisi enää mennä.

Koronavirustartuntojen määrä on kesän aikana kasvanut Suomessa huolestuttavasti, mutta tilanne on aivan erilainen kuin aiempien tartunta­piikkien aikana. Vakavaan tautiin sairastuu lähinnä rokottamattomia tai vain yhden rokoteannoksen saaneita.

Koronakuolemia ei tule enää samaa tahtia kuin pandemian alussa, koska vanhimmat ikäluokat ovat jo saaneet kaksi rokotusta.

Vielä pandemian alussa arvioitiin, että rokotukset voitaisiin aloittaa joskus vuoden tai kahden kuluttua. Rokotteet saatiin kuitenkin käyttöön ennätysajassa. Niiden tarjoama suoja vakavaa koronatautia vastaan on osoittautunut hyväksi. Haittavaikutukset ovat tähänastisten tietojen mukaan lieviä.

Maailmalta on kuitenkin jo saatu viitteitä siitä, että rokotuskaan ei täysin estä viruksen leviämistä väestössä. Rokotettukin voi saada tartunnan ja levittää virusta eteenpäin.

Olennaista on kuitenkin, että rokotettu ei sairastu vakavasti eikä ole hengen­vaarassa. Rokottamattomat sen sijaan voivat edelleen sairastua vakavasti ja päätyä tehohoitoon.

Islannissa jo 93 prosenttia yli 16-vuotiaista on rokotettu, mutta virus leviää yhä myös siellä. Näyttää siis siltä, että rokotuksetkaan eivät tarjoa täydellistä laumaimmuniteettia. Siksi on vaarallista tuudittautua uskomaan, että pandemia olisi ohi.

Tartuntamäärien sijaan katse onkin kohdistettava rokotettujen määrään, koska se on olennainen asia varsinkin sairaalahoidon tarvetta arvioitaessa.

Pandemian eri vaiheissa viranomaisten ja poliitikkojen toimia on vuoroin kiitelty ja vuoroin moitittu. Koronavirus yllätti kaikki, eikä valmiita toimintamalleja ollut. Virheitä on tapahtunut, ja toivottavasti niistä on otettu opiksi.

Pandemian tässä vaiheessa erityisen tärkeää on kansalaisten oma vastuu siitä, että he ottavat rokotuksen. Vain siten elämä viruksen kanssa muuttuu paremmin hallittavaksi. Koululaiset, kulttuurialan työntekijät ja monet muut ihmisryhmät ovat jo kärsineet korona­virus­rajoituksista kohtuuttomasti.

Rokottamisen helppous edistää rokotuksia. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotuspisteet ovat osoittautuneet toimiviksi. On myös hyvä muistaa, että suuri osa töissä olevista ei voi työpäivän aikana lähteä rokotukseen. Siksi rokotuksille on hyvä tarjota aikoja myös iltaisin ja viikonloppuina.

Nimensä mukaisesti koronaviruspandemia on maailmanlaajuinen. Virusta esiintyy kaikkialla, eikä sitä voida poistaa. Siksi kansainvälinen yhteistyö rokotteiden saamiseksi myös köyhiin maihin on kaikkien – myös suomalaisten – etu.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.