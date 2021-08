Rock on vaarallisempaa kuin ooppera

Uuden pandemiastrategian pohjaksi hahmoteltu pisteytys on absurdi.

Hallituksen uuden hybridistrategian tueksi on hahmoteltu riskipiste­mallia. Tässä juuri hallitukselle esitellyssä mallissa luokitellaan tapahtumia pandemiavaarallisuuden perusteella. Lopputulos on erikoinen.

Mallin mukaan suurin vaara sisältyy esimerkiksi massakonsertteihin ja karaokeen. Mutta elävä elämä tekee mallista absurdin.

Jos esimerkiksi Paula Vesala esiintyy Musiikki­talossa yksin suurelle yleisölle, tilanne on hyvin vaarallinen, 25 pistettä. Jos rinnalle liittyy kuoro, riski pienenee 15 pisteeseen. Jos kaikki hiljentyvät ja taustalla ollut orkesteri vaihtaa musiikin klassiseksi, riski kutistuu neljään pisteeseen. Mutta jos esitys muuttuu kesken kaiken oopperaksi, tilanne on jo lähes vaaraton, 2 pistettä. Vaaroja on enää väliaika­tarjoilun kanssa, tausta­muistiossa kerrotaan.

Pisteytys perustunee esityksen sijasta yleisön arviointiin. Oopperan ja sinfonioiden nauttijat ovat vanhempaa väkeä kuin rockin kuuntelijat. Mutta absurdi tapa luokitella se on tämäkin.

