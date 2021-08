Suomalaisilla on takanaan yksi kauneimmista tai kauheimmista kesistä riippuen siitä, mistä kulmasta asiaa katsoo. Aurinko paistoi ja helteet hellivät, mutta nautintoa häiritsi tikkana takaraivoa nakuttanut tietoisuus ilmakehää kuumentavista fossiilikaasuista.

Ilmastonmuutoksen vauhdista muistutti elokuun alussa ilmestynyt hallitustenvälisen ilmastonmuutos­paneelin IPCC:n raportti, jonka mukaan ilmakehä on ehtinyt lämmetä jo 1,1 astetta 1800-luvulta lähtien ja 1,5 asteen raja ylittyy näillä näkymin viimeistään 2030-luvun alkuvuosina.

Kesän aikana maailmalta on saatu uutisia lämpöennätyksistä, tulvista, myrskyistä ja maastopaloista. Kaikkea tätä saadaan lämpenemisen myötä lisää. Ilmaston­muutokset ovat erityisen suuria arktisilla alueilla, Suomessakin.

Kesäsää ei ole ainoa asia, joka on pannut pään pyörälle. Yhtä hämmentäviä ovat tunnelmat taloudessa, jossa yritys toisensa jälkeen on viime viikkoina lyönyt pöytään huipputuloksen. Kyselyissä kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on korkeammalla kuin koskaan. Suomalaisten pankkitilit ovat paisuneet, osakesijoitusten arvo on noussut ja into päästä ostoksille on huipussaan.

Tiistaina julkistettu OP-ryhmän suhdanne­katsaus kertoi talouden kasvaneen keväällä nopeasti. Tälle vuodelle OP ennusti 3,3:n prosentin ja ensi vuodellekin vielä kolmen prosentin talouskasvua.

Samaan aikaan valtio elelee velaksi. Hallituksen tuore budjettiesitys on 6,7 miljardia alijäämäinen, eikä se johdu pelkästään koronasta, sillä rahanjako alkoi jo ennen epidemiaa ja näyttää jatkuvan sen jälkeen. Nykyinen hallitus on livennyt budjetti­kehyksistä, joilla eri hallitukset ovat hillinneet menojaan vuodesta 2003 lähtien.

Budjettipäällikkö Sami Yläoutisen (HS 14.8.) mukaan Suomen velkaantuminen on ”yksin­kertaisesti mahdottomalla uralla”. Se johtuu siitä, että velanmaksajien määrä vähenee, kun väestö vanhenee ja alkaa lähi­vuosina supistua. ”Pidän erittäin huolestuttavana ajatusta, ettei velalla olisi väliä tai ettei velkaantuminen olisi uhka. Kyllä se on”, Yläoutinen sanoi.

Mihin ajatukseen budjettipäällikkö mahtaa viitata? Kyseessä on ajattelu­tapa, jonka mukaan valtion ei tarvitse enää suuremmin huolehtia velkaantumisesta, koska raha on halpaa ja sitä voi sitä paitsi painaa lisää. Teoriapuolella ajattelua nimitetään uudeksi rahateoriaksi (MMT).

Teoriaan vihkiytymättömästä tuo kuulostaa suurin piirtein yhtä uskottavalta kuin väittää, että köyhät rikastuvat, kun rikkaiden veroja alennetaan, mikä muuten oli vuoden 2008 finanssikriisiin kaatuneen uusliberaalin talous­opin keskeinen opinkappale.

Talouden tunnelma on vaihtunut epätoivosta euforiaan niin nopeasti, että nousua on helppo epäillä elvytysrahalla maksetuksi sokeri­humalaksi, josta seuraa kauhea kankkunen, ehkä piankin. Mitä jos korona­virus vääntää itsestään variantin, johon rokotus ei tehoakaan? Entä mitä kummaa on meneillään Kiinassa, joka on kantanut maailmantaloutta pitkään reppu­selässään?

Taloustieteilijät ovat hyviä ennustamaan jatkuvuutta, mutta paha­maineisen kehnoja ennustamaan muutoksia. Täytyy toivoa, että tällä kertaa ennusteissa ovat ainakin etu­merkit oikein.

Huonoja uutisia nimittäin riittää. Afganistanin katastrofi lähetti ympäri maailmaa viestin siitä, että mahtava Yhdys­vallat on pelkkä paperitiikeri. Se tarkoittaa, että maailman vakauden taannut Pax Americana vetelee viimeisiään.

Lännen haastajat iloitsevat. Kiina voimistuu, terrorismin uhka lisääntyy ja pakolaisvirrat voivat taas kasvaa. Suomen lähialueilla on meneillään Zapad-sotaharjoitus, jossa Venäjä harjoittelee suursotaa länsimaita vastaan.

Syksyyn lähdettäessä tunnelma on odottava ja vähän outo. Korona­rokotusten edistyminen ja talouden piristyminen luovat optimismia, johon tekisi kovasti mieli heittäytyä mukaan, mutta helppoa se ei ole.

