Afganistan on suomalaisille tuttu

Afganistania uhkaa paluu menneisyyteen, mutta periksi ei pidä antaa.

Kun Kabul kaatui, Yleis­radion uutis­ankkuri kysyi haastateltavalta, miksi median on syytä kertoa kaukaisesta Afganistanista. Jotkut katsojat olivat kuulemma Ylen suuntaan tätä ihmetelleet.

Kysymys herätti paheksuntaa somessa. Tietysti Afganistanista pitää kertoa! Jos välitämme ihmis­oikeuksista tai haluamme olla osa maailmaa, meidän on tiedettävä Afganistanista.

Totuus on kuitenkin, että usein kansainväliset kriisit unohtuvat, elleivät jäljet johda koti­ovelle. Esimerkiksi Haitin maanjäristyksen uhriluku kasvaa joka päivä, mutta kriisiä ei ole seurattu kovin tiiviisti.

Itse pohdin työkseni, miten kaukainen hätä tuodaan lähelle suomalaisia lukijoita. Samalla mietin, miten torjua hädästä aiheutuvaa ahdistusta. Tämä on joskus vaikea yhtälö.

Afganistan ei ole kuitenkaan suomalaisille vieras. Kahdenkymmenen vuoden rauhan­turva­työn ja Suomeen saapuneiden afgaani­pakolaisten takia monilla suomalaisilla on maahan oma suhde. Uutistyössä se on näkynyt siinä, että Afganistanista on saatu henkilökohtaisia kokemuksia ja tarinoita. Moni kyselee, miten afganistanilaisia voisi auttaa.

Uhkana on tietysti toivottomuus. Onko kaikki kehitys mennyt hukkaan? Sitä miettiessäni olen ajatellut Suomea.

Vain sata vuotta sitten Suomessa käytiin verinen sisällissota. Noihin aikoihin köyhiä suomalaisia kuoli muutenkin kuin kärpäsiä: isoäitini oli yksi perheen yhdeksästä lapsesta, ja kuusi heistä kuoli pienokaisena ripuliin tai kuumetautiin. Vain 80 vuotta sitten sota ajoi yli 400 000 suomalaista pakolaisiksi, myös äitini suvun Kannakselta Hämeenkyröön.

Nykyisin Suomi on maailman turvallisimpia ja tasa-arvoisimpia maita, jossa on varaa unohtaa vaikka oma historia. Muutos ei tapahtunut asein, vaan hitaasti: koulutuksella, sosiaaliturvalla, äitiyspakkauksilla.

Nämä ovat puuttuneet Afganistanista. Amerikkalainen sotilasasiantuntija Mike Jason kirjoitti The Atlantic-lehdessä, kuinka amerikkalaiset opettivat afganistanilaisia erikoisjoukkoja taistelemaan, mutta epäonnistuivat instituutioiden suhteen.

Jos tuntee lohduttomuutta Afganistanin tilanteesta, ei kannata lamaantua, vaan tukea järjestöjä, jotka auttavat yhteiskunnan perusteissa, koulutuksessa ja terveyden­hoidossa. Periksi ei pidä antaa. Siksi HS nimittää tänään toimittaja Maria Mannerin seuraamaan Afganistanin tyttöjen oikeuksia talebanien vallan alla.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.