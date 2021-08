Viime päivinä sekoilu rajoitusten kanssa on saanut uudet mittasuhteet.

Suomalaiset luottavat viranomaisiin ja tottelevat yleensä määräyksiä. Siitä on ollut paljon apua myös koronaviruskriisissä, kun epidemiaa on hillitty kovillakin rajoituksilla.

Koronaviruspandemia on poikkeuksellinen ja täynnä yllätyksiä. Ei siis ihme, että torjunta­toimissa on välillä tullut kömmähdyksiä. Jo pandemian alussa luottamus viranomaisiin sai kolhuja, mutta viime päivinä sekoilu rajoitus­toimien kanssa on saanut uudet mittasuhteet.