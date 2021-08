Kriisistä voitaisiin nyt irtautua hallitusti, mutta johtaminen näyttää halvaantuneen kokonaan.

Suomi on selvinnyt koronavirus­pandemiasta kaiken kaikkiaan erin­omaisesti. Kuolonuhreja on ollut kansainvälisesti vertaillen vähän, ja talouden vauriot ovat jääneet pieniksi. Nyt kun varsinaisesta kriisistä on päästy lähes selville vesille, tilanteen johtaminen on kuitenkin jumittunut käsittämättömällä tavalla.