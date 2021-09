”Ohhoh, noinko kävi?” – Suomi tulee yllätetyksi EU-asioissa, koska se on poliittisesti turvallista

EU-asioihin on kuitenkin vaikeaa vaikuttaa, jos lähtö myöhästyy.

Vaikuttaa siltä, että viime vuosina Suomi on tullut muutaman kerran yllätetyksi EU-asioissa. Tämän huomasi esimerkiksi siinä, miten EU:n elpymisrahasto tupsahti runsas vuosi sitten pyytämättä ja yllätyksenä Suomenkin päätettäväksi.

Brexitin jälkeen Ranskan ja Saksan akseli on ottanut entistä isomman roolin unionissa. Saksan perinteiset toiveet Euroopan keskus­pankin tiukasta ja vain inflaatioon keskittyvästä rahapolitiikasta sekä unionin yhteisvastuiden välttämisestä ovat hiljalleen väistyneet. Saksan EU-näkemyksien pehmentyessä Etelä-Euroopan tarpeiden edistäjä Ranska on saanut lisää valtaa, mikä on ollut kummallisen yllättävää Suomen EU-valmistelulle.

Ranska alkoi hakeutua etelän johtajaksi jo euroaluetta perustettaessa. Ranska soi Saksalle sen, että keskuspankista tehdään hyvin itsenäinen, kunhan mukaan otetaan Etelä-Euroopasta maita – vaikka ne olivat raha­liittoon korkeintaan puolikypsiä.

Ranskan tuoreemmat EU-toiveet listattiin jo vuosia sitten Suomenkin nähtäväksi, kun presidentti Emmanuel Macron piti kuuluisan puheensa Sorbonnen yliopistolla ja tämäkin lehti niitä pohti.

Yllätetyksi joutumisessa on se huono puoli, että EU-asioihin on vaikeaa vaikuttaa, jos lähtö myöhästyy. Elpymisrahastoasiassa Suomi ehkä sai pienennettyä suoran avun osuutta rahastopotista. Tämä on kuitenkin pikkujuttu siihen verrattuna, että elpymis­rahasto muuttaa oleellisesti unionin suuntaa. Yhteiset velat sekä uudet yhteisen toiminnan rahoitus­tavat tulevat ja jäävät. Ne limittyvät EKP:n reaalitaloutta entistä aktiivisemmin työntävään rahapolitiikkaan.

Kun tätä kehitystä ei Suomessa voinut enää välttyä näkemästä, hallitus alkoi selitellä muutosta pois: rahasto on vain kerta­luonteinen ja unionin tulee palata vanhoihin velka- ja vajesääntöihin. Näin ei kyllä käy, eikä tämän toteava välttämättä toivo yhteis­vastuita. Arvio on vain realismia.

Taloudesta vastaava EU-komissaari Paolo Gentiloni kertoi viikonloppuna, että velka- ja vajesääntöihin ei tulisi palata. Uusien rajojen on oltava realistisempia ja julkisia sekä yksityisiä investointeja tukevia, hän sanoi. Komissio ei tätä asiaa yksin päätä, mutta yksinhän se ei enää olekaan.

Suomi on EU-asioissa kotimaisen politiikan panttivankina. EU on kääntymässä suuntaan, jota puolueet ovat aina luvanneet vastustaa. Perus­suomalaiset kirittivät linjaa yhä tiukemmaksi. Uutta kasvavan yhteis­vastuun unionia ei uskalleta kehittää edes hieman mieluisammaksi, koska sellaista unionia ei pitänyt edes tulla.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.