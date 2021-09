Oslossa on saunabuumi, joka voi johtaa jopa kelluvien sauna­lauttojen vientiin maailmalle.

Oslon keskustassa merenrannoille on ilmestynyt kelluvia saunoja yksi toisensa jälkeen. Kaupunkilaiset ovat innostuneet saunomisesta niin, että puhutaan jo uudesta norjalaisesta saunakulttuurista (HS 7.9.).

Toki norjalaiset tietävät, että saunat tulevat Suomesta, mutta se ei ole estänyt heitä luomasta jotain uutta.

Konsepti on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta eri maissa – myös Suomessa. Onneksi suomalaiset ovat nyt paremmin hereillä kuin taka­vuosina, jolloin ruotsalainen Tylo vyörytti maailman saunamarkkinoita.

Kiuasvalmistajana aloittaneesta Harviasta on tullut maailmalla iso sauna- ja spa-markkinan tuotemerkki. Kauppatorin kupeeseen kelluvan allasalueen pystyttänyt Allas Sea Pool taas neuvottelee kelluvien altaidensa viennistä moneen maahan.

Suomessa on saatu jo vuosikausia nauttia sauna­renessanssista. Esimerkiksi Helsingissä on lukuisia yleisiä saunoja merenrannoilla ja uusia on tulossa. Kelluvia saunoja ja sauna­lauttojakin on tarjolla.

Hienoa, että norjalaisetkin ovat löytäneet saunomisen ilot. Lauteilla on tilaa.

