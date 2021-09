Kansalaisilla on oikeus esittää kriittisiä kysymyksiä myös tieteen rahoituksesta.

Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä on kyseenalaistettu sosiaalisessa mediassa.

Tiedeväki käänsi lopulta imagovoitoksi sosiaalisessa mediassa viikon jatkuneen rähinän siitä, minkälaista tutkimusta kannattaa rahoittaa (HS 9.9.). Sadat tieteen­tekijät ovat julkaisseet Twitterissä 140 merkin tiivistyksiä siitä, mitä he tutkivat ja mitä väliä sillä on. Tempaus on tuonut hauskalla tavalla esiin, että suomalaiset tieteentekijät penkovat mitä mielen­kiintoisimpia kysymyksiä ja osaavat puhua niistä ymmärrettävästi.

Mikä vain tieteenala voi lisätä merkittävästi ymmärrystä maailmasta tai ihmisestä, jos tutkimus on oivaltavaa ja laadukasta. Uuden tiedon pohjalta voi syntyä hyviä yhteis­kunnallisia päätöksiä tai teknisiä innovaatioita, joita ei ole osattu ennalta edes kuvitella.

Tavallisen kansalaisen on vaikeaa arvioida rahoitusta saavien tutkimusten laadukkuutta, mutta tiederahoituksen perusteista kansalaisilla on silti oikeus esittää kriittisiä kysymyksiä siinä missä muustakin julkisesta rahankäytöstä. Kysymyksiin kannattaa vastata selkokielellä.

