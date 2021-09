Sekä ilmasto, talous- että työllisyyspolitiikassa keskitytään kannustamiseen ja tavoitteiden rakenteluun

Vanha englanninkielinen sanonta kuuluu: No pain, no gain. Sanonta kääntyy hieman kankeasti suomeksi, mutta idea on se, että merkityksellistä saavuttaa vain tuskan kautta.

Hallitus pääsi torstaina sopuun ensi vuoden budjetista. Budjetin yhteydessä käytiin peri­aatteellisia väittelyitä muun muassa ilmasto- ja talouspolitiikasta. Käytännön toimet jäivät vähäisemmiksi, sillä tämä hallitus haluaa ilmeisesti tehdä muutoksia vain kannustamalla, no pain -periaatteella.