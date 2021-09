Suomen ja seitsemän muun EU-maan kirje näyttää ensi­vilkaisulla epärealistiselta vaatimukselta palata talous­kurin maailmaan. Muotoilu on kuitenkin työmarkkinakierroksilta tuttu: esitetään kova vaatimus sanamuodoin, joista voidaan neuvotella.

Kahdeksan EU-maan laatima, unionin talous­sääntöjen korjaamista koskeva kirje on kirvoittanut tiukkaa keskustelua niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Keskustelussa on ollut havaittavissa hyvän väittelyn ainesosia: liioittelua, kärjistyksiä ja dramatisointia. Suomi on mukana sääntöjen löysäämistä vastustavien ”nuukailijoiden” blokissa. Se on nostattanut väittelyä siitä, pilaako Suomi maineensa.