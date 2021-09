Muistisairauksien ehkäisyyn kannattaisi käyttää myös yhteis­kunnan varoja, sillä se tulee paljon halvemmaksi kuin sairauden hoito.

Muistisairaudet ovat yleistyneet niin nopeasti, että voidaan puhua jo uudesta kansansairaudesta. Sairastuneita on jo lähes 200 000, ja määrä on kasvanut 50 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

Suurin syy kehitykseen on väestön ikääntyminen, sillä muistisairauksien riski kasvaa selvästi yli 70-vuotiailla. Työikäisiäkin sairastuu, ja heitä on jo noin 7 000. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, joka on todettu noin 70 prosentilla sairastuneista.