Valtioita ei voi panna järjestykseen millään objektiivisella mittarilla – paitsi yhdellä: hyviin maihin halutaan, pahoista paetaan.

Imagine there's no countries / It isn't hard to do / Nothing to kill or die for / And no religion, too.

John Lennonin Imagine-levyn julkaisusta tuli 9. syyskuuta kuluneeksi 50 vuotta. Julkisuudessa sitä ei juuri huomioitu, sillä media täyttyi Afganistanin romahduksesta ja vuoden 2001 terrori-iskujen muistelusta.

Lennon oli uneksija maailmassa, joka repii unelmilta siivet.

Kun Imagine vuonna 1971 ilmestyi, maailma eli keskellä kylmää sotaa. Se tarkoitti, että iso osa ihmiskuntaa kärsi rangaistustaan sosialismiksi kutsutussa keskitysleirissä.

Sosialististen valtioiden vallanpitäjät väittivät, että niiden kansalaiset elivät paremmin kuin ihmiset kapitalistisissa maissa. Jostain syystä näitä onnen­myyriä ei kuitenkaan päästetty matkustamaan vapaasti länteen. Pakotie tukittiin vuonna 1961, kun Berliini jaettiin muurilla. Itäblokissa muuria nimitettiin ”fasismin vastaiseksi suojamuuriksi”, vaikka totuus toki tiedettiin.

Samana vuonna Imaginen kanssa Suomessa julkaistiin Neuvosto­liiton syrjäytetyn johtajan Nikita Hruštšovin muistelmat, erikoinen ja kiinnostava kirja.

Kirjassa Hruštšov muistutti, että Neuvosto­liitto oli yrittänyt tehdä DDR:stä sosialismin ”moraalisten, poliittisten ja aineellisten saavutusten näyte­ikkunan”, mutta kiittämättömät ihmiset olivat jatkaneet pakenemistaan länteen. ”Useimmat ihmiset mittaavat omaa vapauttaan tai vapauden puutettaan sillä, kuinka paljon lihaa, kuinka paljon perunoita tai minkä­laiset kengät he voivat saada ruplalla”, Hruštšov harmitteli.

Hruštšov ei ollut uneksija. Hän oli kommunisti, mutta myös tosiasia­ihminen. Siksi hän ei kyennyt samaan kuin moni länsimainen aatetoveri: olemaan näkemättä tietynlaista ristiriitaa siinä, että sosialismi oli ihmis­kunnan edistynein järjestelmä (kuten Hruštšov vilpittömästi uskoi), mutta ihmiset pakenivat sieltä henkensä kaupalla.

Hruštšov päätti kirjansa johnlennonmaisessa hengessä siihen, että Neuvosto­liiton olisi avattava rajansa ja sallittava ihmisille vapaus matkustaa, ”kokeilla kapitalistista helvettiä, jonka jotkut puolet ehkä vielä näyttävät houkuttelevilta vakiintumattomien ainestemme mielestä”.

Hruštšovin oivallus oli yksinkertainen, mutta sen tärkeyttä ei vieläkään ihan ymmärretä. Maailmassa on parisataa valtiota, ja ne kaikki ovat järjestäneet asiansa hiukan eri tavoin. On erilaisia johtamismalleja, yhteiskuntia ja kulttuureja. Valtioita ei voi panna järjestykseen millään objektiivisella mittarilla – paitsi yhdellä: hyviin maihin halutaan, pahoista paetaan.

Tällä tavalla katsottuna Kiina ei ole lähiaikoina ohittamassa Yhdysvaltoja. Yhdysvaltoja arvostellaan enemmän kuin mitään muuta maata, usein syystä. Samalla maa on kohta 250 vuotta houkutellut ihmisiä kaikkialta maailmasta.

Demokraattisiin ja yksilönvapauksia kunnioittaviin maihin riittää muutenkin muuttajia. Sen sijaan uskonnollisista, yksin­valtaisista ja sosialistisista maista pyritään pois, jos päästään. Enkä usko, että se johtuu vain rahasta, siitä kirotusta perunoiden ja kenkien himosta.

Hruštšovin toive toteutui vuonna 1993, kun Venäjän perustuslakiin kirjattiin vapaa matkustusoikeus. Se on pannut Vladimir Putinin mielivallalle edes jotkin rajat. Viime aikoina venäläisten maastapako on kiihtynyt. Moni kai lähtee, kun vielä pääsee.

Kun Berliinin muuri vuonna 1989 kaatui, maailmassa oli 15 rajamuuria. Nyt niitä on noin 80 ja lisää tulee. Parhaillaan piikkilankaa vedetään Puolan ja Liettuan Valko-Venäjästä erottaville rajoille sekä Kreikan ja Turkin väliin.

John Lennon murhattiin vuonna 1980 New Yorkissa. Kahdeksan vuotta myöhemmin Juice Leskinen käänsi suomeksi Imagine-laulun, jolle hän antoi nimeksi Uneksi.

Ei valtakunnan rajaa. Ei valtioitakaan. Ei tappaa ei kuolla, edestä messiaan.

Sitä odotellessa.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.