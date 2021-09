Tietotekniikan latureiden yhtenäistäminen on kuluttajan ja ympäristön etu.

Euroopan unionin kiistattomimpia saavutuksia on, että se on poistanut jäsenmaiden omia standardeja ja korvannut niitä yhteisillä. Kun tuotteen valmistaja on halunnut muiden EU-maiden markkinoille, hänen ei ole tarvinnut varmistaa, että se täyttää jokaisessa myyntimaassa kaikki kansalliset myyntiehdot.

Paljon on silti yhteensopimattomuuksia. Parin vuoden päästä todennäköisesti taas yksi vähemmän. EU patistaa kaikki matkapuhelinten, tablettien ja ladattavien kuulokkeiden valmistajat valmistamaan tuotteensa niin, että ne voidaan ladata samanlaisen usb-c-portin kautta. Päätös koskee ennen kaikkea Applea, jonka laitteita ladataan lightning-liitännän kautta. Android-perhe käyttää jo usb-c:tä.

Apple ilmoitti heti vastustavansa ratkaisua. EU on oikeassa ja Apple on väärässä – jopa omien aiempien tavoitteidensa valossa. Se oli vuonna 2009 yksi laitevalmistajista, jotka allekirjoittivat tavoitteen siirtyä yhtenäiseen laturitekniikkaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.