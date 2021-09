Hallituksen esitys uudeksi arpajaislaiksi pyrkii tukemaan Veikkauksen monopolia, mutta ei puutu ongelmia aiheuttaviin peliautomaatteihin.

Rahapelaamista säätelevä arpajaislaki on uudistumassa. Torstaina julkistettu hallituksen esitys on sellainen kuin odotettiin. Uudistuksen lähtökohtana on valtion rahapelituottojen turvaaminen.

Uudistusta on ohjannut hallitusohjelman kirjaus Veikkauksen monopoliaseman säilyttämisestä. Sitä ei ole tarkistettu, vaikka Veikkauksen toiminnasta on käyty viime vuosina kiivasta keskustelua, jossa yhtiö on jäänyt pahasti jyrän alle.