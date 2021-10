Energian hinta kohoaa nyt nopeasti, ja hinta ohjaa ilmaston kannalta parempaan suuntaan. Mutta samalla kasvaa tunne epäoikeuden­mukaisuudesta.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa kaikkein huonoin vaihtoehto on, ettei tee mitään tai ettei tee tarpeeksi. Huono lopputulos on sekin, jos ilmastotoimien kustannukset jakautuvat epäoikeudenmukaisesti.

Ilmastotoimien ytimessä on energia ja ohjauskeinojen ytimessä hinta. Mitä vähemmän kulutamme energiaa, sitä vähemmän koettelemme maapallon kestokykyä. Erityisesti fossiilisen energian kulutusta on saatava vähennettyä, mutta uusiutuvallakin energialla on rasitteensa: tuuli- ja aurinkovoima aiheuttavat päästöjä ainakin rakentamisvaiheessa.